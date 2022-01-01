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Пистолет высокого давления Stihl RE 162,271 (мож. исп.49255001325) 49255001320
Найти аналог
Пистолеты для моек высокого давления
    Пистолет высокого давления Stihl RE 162,271 (мож. исп.49255001325) 49255001320
    Арт. О00000040264
    Пистолет высокого давления Stihl RE 162,271 (мож. исп.49255001325) 49255001320

      Пистолет высокого давления Stihl RE 162,271 (мож. исп.49255001325) 49255001320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040264

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет-распылитель Stihl Rе 162,271 - пистолет высокого давления Stihl предназначен для использования с бытовыми мойками высокого давления Stihl RE 162 и 271. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.

        Преимущества

        • Для очистки от различных загрязнений;
        • Легкость и простота.