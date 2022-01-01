Пистолет высокого давления Stihl RE 162,271 (мож. исп.49255001325) 49255001320
Арт. О00000040264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пистолет
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Количество предметов, шт
|1
- Пистолет-распылитель Stihl Rе 162,271 - пистолет высокого давления Stihl предназначен для использования с бытовыми мойками высокого давления Stihl RE 162 и 271. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.
Преимущества
- Для очистки от различных загрязнений;
- Легкость и простота.