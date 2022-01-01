Ремень для триммеров Stihl Advance 41477109004
Арт. О00000027667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|ремень для триммера
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Вес, кг
|0.8
- Универсальный ремень Advance Fs 50-Fs 560 Stihl 41477109004 предназначен для использования с триммерами FS-50-560.
Преимущества
- Эффективно распределяет нагрузку на опорно-двигательный аппарат оператора, снижая утомляемость и увеличивая работоспособность
- Значительно повышает управляемость триммером, обеспечивая легкое маневрирование агрегатом
- Застежка удобно расположена в области груди
- Сбоку располагается сумка для инструмента