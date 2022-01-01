Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ремень для триммеров Stihl Advance 41477109004
Найти аналог
Ремни для триммеров
    Ремень для триммеров Stihl Advance 41477109004
    Арт. О00000027667
    Ремень для триммеров Stihl Advance 41477109004

      Ремень для триммеров Stihl Advance 41477109004

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027667

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		ремень для триммера
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный ремень Advance Fs 50-Fs 560 Stihl 41477109004 предназначен для использования с триммерами FS-50-560.

        Преимущества

        • Эффективно распределяет нагрузку на опорно-двигательный аппарат оператора, снижая утомляемость и увеличивая работоспособность
        • Значительно повышает управляемость триммером, обеспечивая легкое маневрирование агрегатом
        • Застежка удобно расположена в области груди
        • Сбоку располагается сумка для инструмента