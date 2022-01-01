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Универсальная фреза для бензотриммера с тверд. двусторон. напайк. Sturm BT8952D-1005, 255ммx25,4x40
370 ₽
Ножи и диски для триммеров
    Универсальная фреза для бензотриммера с тверд. двусторон. напайк. Sturm BT8952D-1005, 255ммx25,4x40
    Арт. О00000038926
    Универсальная фреза для бензотриммера с тверд. двусторон. напайк. Sturm BT8952D-1005, 255ммx25,4x40

      Универсальная фреза для бензотриммера с тверд. двусторон. напайк. Sturm BT8952D-1005, 255ммx25,4x40

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038926

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		255
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить