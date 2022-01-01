Универсальная фреза для бензотриммера с тверд. двусторон. напайк. Sturm BT8952D-1005, 255ммx25,4x40
Арт. О00000038926
Универсальная фреза для бензотриммера с тверд. двусторон. напайк. Sturm BT8952D-1005, 255ммx25,4x40
Арт. О00000038926
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип аксессуара
|диск для триммера
|
Внешний диаметр, мм
|255
- Для скашивания травы, толстых сорняков, кустарников и мелких деревьев
Преимущества
- Диск обладает высокой износостойкостью и имеет длительный срок эксплуатации
- Переверните диск и используйте его в 2 раза дольше