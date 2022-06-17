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Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200
    Арт. О00000013171
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200

      Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Energolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200 - бытовой аппарат небольших размеров. Применяется для сварки ММА металлических конструкций. Оснащается функциями Антизалипание и Горячий старт. ПВ составляет 70%. Возможна эксплуатация при низком напряжении в сети. Имеет защиту от перегрева для увеличения срока службы устройства. Представленная модель отличается высокой производительностью, легким поджигом дуги и качественным сварным швом.

        Преимущества

        • Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата
        • Горячий старт (HOT START)
        • Анти-залипание (ANTI STICK)
        • Класс защиты IP21
        • Эффективная система охлаждения
        • Тоннельная компоновка корпуса обеспечивает эффективное охлаждение внутренних элементов
        • Компактные габариты позволяют работать в труднодоступных местах