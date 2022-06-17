Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200
Арт. О00000013171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200 - бытовой аппарат небольших размеров. Применяется для сварки ММА металлических конструкций. Оснащается функциями Антизалипание и Горячий старт. ПВ составляет 70%. Возможна эксплуатация при низком напряжении в сети. Имеет защиту от перегрева для увеличения срока службы устройства. Представленная модель отличается высокой производительностью, легким поджигом дуги и качественным сварным швом.
Преимущества
- Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата
- Горячий старт (HOT START)
- Анти-залипание (ANTI STICK)
- Класс защиты IP21
- Эффективная система охлаждения
- Тоннельная компоновка корпуса обеспечивает эффективное охлаждение внутренних элементов
- Компактные габариты позволяют работать в труднодоступных местах