Преимущества

Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата

Горячий старт (HOT START)

Анти-залипание (ANTI STICK)

Класс защиты IP21

Эффективная система охлаждения

Тоннельная компоновка корпуса обеспечивает эффективное охлаждение внутренних элементов

Компактные габариты позволяют работать в труднодоступных местах



Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-200 - бытовой аппарат небольших размеров. Применяется для сварки ММА металлических конструкций. Оснащается функциями Антизалипание и Горячий старт. ПВ составляет 70%. Возможна эксплуатация при низком напряжении в сети. Имеет защиту от перегрева для увеличения срока службы устройства. Представленная модель отличается высокой производительностью, легким поджигом дуги и качественным сварным швом.