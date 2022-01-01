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Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 (E-CU-AL; М6; 1.2 мм)
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Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 (E-CU-AL; М6; 1.2 мм)
    Арт. X4517200104
    Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 (E-CU-AL; М6; 1.2 мм)

      Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 (E-CU-AL; М6; 1.2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4517200104

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		1.2
      Резьба
      		М6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 - является сменным элементом для горелок MIG/MAG Сварог. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6.

        Преимущества

        • Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования
        • Применяется для сварки алюминия и его сплавов
        • Подходит для горелок PRO MS 24, PRO MS 25, PRO MS 36, PRO MS 500