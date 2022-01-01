Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 (E-CU-AL; М6; 1.2 мм)
Арт. X4517200104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр проволоки, мм
|1.2
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Резьба
|М6
- Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 - является сменным элементом для горелок MIG/MAG Сварог. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6.
Преимущества
- Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования
- Применяется для сварки алюминия и его сплавов
- Подходит для горелок PRO MS 24, PRO MS 25, PRO MS 36, PRO MS 500