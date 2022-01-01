Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 (E-CU-AL; М6; 1.2 мм)

Преимущества

Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования

Применяется для сварки алюминия и его сплавов

Подходит для горелок PRO MS 24, PRO MS 25, PRO MS 36, PRO MS 500

Сварочный наконечник Сварог MS ICU0004-62 - является сменным элементом для горелок MIG/MAG Сварог. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6.