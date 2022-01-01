Преимущества

Возможность нарезания резьбы

Светодиодная подсветка рабочей зоны

Панель управления с OLED-дисплеем

Соединительный кабель Shuko входит в базовую комплектацию

Защита от тепловой перегрузки

Кнопка аварийной остановки работы станка

Эргономичная и прочная панель, отделяющая зону сверления

Соответствие стандарту EN 55011:2016 + A1:2017

Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 13 Plus mit MK II - предназначен для сверления стали диаметром до 15 мм и нарезания резьбы до М10. Возможность плавной регулировки скорости в пределах 40-4000 об/мин с помощью поворотной ручки, расположенной на станке. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора.