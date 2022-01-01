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Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus
    Арт. jet_17150
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus
      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus
      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus
      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus

      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 15 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_17150

      Характеристики

      Производитель
      		Flott
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Flott SB 15 Plus — станок, который предназначен для сверления стали диаметром до 18 мм и нарезания резьбы до М12. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора. Возможность плавной регулировки позволяет варьировать частоту вращения шпинделя в пределах 40-4000 об/мин.

        Преимущества

        • Точная регулировка глубины сверления
        • Светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Панель управления с OLED-дисплеем
        • Плавная регулировка скорости с помощью эргономичной ручки
        • Кнопка аварийной остановки в случае сбоя в процессе работы
        • Защита от тепловой перегрузки
        • В комплектацию входит соединительный кабель Schuko
        • Эргономичный дизайн
        • Прочная панель, отделяющая зону сверления
        • Возможность остановки шпинделя
        • Соответствие стандарту EN 55011:2016 + A1:2017