Сверлильно-резьбонарезной станок Flott SB 13 Plus

Flott SB 13 Plus — станок, который предназначен для сверления стали диаметром до 15 мм и нарезания резьбы до М10. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора. Возможность плавной регулировки позволяет варьировать частоту вращения шпинделя в пределах 40-4000 об/мин.

Преимущества