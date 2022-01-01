Кран шаровый муфта/вн.р TR-PN 32*1", PN-99433
Арт. X1691320133
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Рабочее давление, бар
|16
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Диаметр трубы, мм
|32
Описание:Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.