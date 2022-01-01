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Кран шаровый муфта/вн.р TR-PN 32*1", PN-99433
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Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровый муфта/вн.р TR-PN 32*1", PN-99433
    Арт. X1691320133
    Кран шаровый муфта/вн.р TR-PN 32*1", PN-99433

      Кран шаровый муфта/вн.р TR-PN 32*1", PN-99433

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691320133

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Рабочее давление, бар
      		16
      Диаметр трубы, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе  конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.