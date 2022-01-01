Газовая тепловая пушка Remington REM53M - устройство нагревательного типа, работающее на газовой смеси пропана и бутана, предназначенное для нагрева воздуха в помещениях нежилого назначения. Смесь газа сгорает без остатка, за счет чего не происходит выделение неприятного запаха в окружающую среду. Для удобства и безопасности в эксплуатации пушка оснащена надежными системами пьезоподжига и контроля пламени

Преимущества