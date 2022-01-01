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Тепловая пушка Remington REM53M
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка Remington REM53M
    Арт. 70423747
    Тепловая пушка Remington REM53M

      Тепловая пушка Remington REM53M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 70423747

      Характеристики

      Производитель
      		Remington
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		3.78
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Remington REM53M - устройство нагревательного типа, работающее на газовой смеси пропана и бутана, предназначенное для нагрева воздуха в помещениях нежилого назначения. Смесь газа сгорает без остатка, за счет чего не происходит выделение неприятного запаха в окружающую среду. Для удобства и безопасности в эксплуатации пушка оснащена надежными системами пьезоподжига и контроля пламени

        Преимущества

        • Напряжение: 220 В / 50 Гц
        • Тепловая мощность: 50 кВт
        • Производительность Remington REM53M: 1450 м3/час
        • Воспламенение: пьезоэлемент
        • Средний расход топлива: 3.54 кг/ч
        • Топливо: газ - пропан / бутан
        • Давление: 1,5 Бар
        • Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
        • Обеспечивают безопасность для здоровья человека, при объеме помещения в 30 раз превышающую общую тепловую мощность прибора, при гарантированном обмене воздуха;
        • КПД близкий к 100%
        • Экономичная и эффективная в использовании модель
        • Мобильность - специальная ручка для переноса
        • Электромагнитный клапан предотвращает утечку газа, прекращает подачу газа в случае отсутствия напряжения
        • Теплоизолированный корпус с износостойким покрытием обеспечивает надежность и безопасность конструкции
        • Термостат перегрева прерывает работу термопары при слишком высокой температуре
        • Возможность подключения нескольких емкостей с газом - увеличивает период автономной работы нагревателя
        • Защитная решетка, высокая степень безопасности, отключение при неустойчивой подаче газа и при опрокидывании
        • Простые и надежные органы управления