Преимущества

Встроенный монтаж в стандартную распределительную коробку

Удобная ручка установки температуры, светодиодный индикатор включенного состояния

Датчик пола входит в комплект

Длина соединительного кабеля датчика - 3 м

Мощность - 3,6 кВт

Степень защиты корпуса - IP20



Материал корпуса - огнезащитный пластик



Терморегулятор STEM Energy SET 12 - механический комнатный терморегулятор с выносным датчиком температуры пола. Предназначен для постоянного поддержания установленной температуры в пределах от +5ºС до +40ºС.