Терморегулятор Stem Energy SET 12
Арт. X169164109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.24
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Габариты, мм
|86x41x86
- Терморегулятор STEM Energy SET 12 - механический комнатный терморегулятор с выносным датчиком температуры пола. Предназначен для постоянного поддержания установленной температуры в пределах от +5ºС до +40ºС.
Преимущества
- Встроенный монтаж в стандартную распределительную коробку
- Удобная ручка установки температуры, светодиодный индикатор включенного состояния
- Датчик пола входит в комплект
- Длина соединительного кабеля датчика - 3 м
- Мощность - 3,6 кВт
- Степень защиты корпуса - IP20
- Материал корпуса - огнезащитный пластик