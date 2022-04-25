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Терморегулятор Stem Energy SET 12
5.0
2
1 390 ₽
Терморегуляторы
    Терморегулятор Stem Energy SET 12
    Арт. X169164109
    5.0
    2
    Терморегулятор Stem Energy SET 12
    Терморегулятор Stem Energy SET 12
    Терморегулятор Stem Energy SET 12
    Терморегулятор Stem Energy SET 12
    Терморегулятор Stem Energy SET 12
    Терморегулятор Stem Energy SET 12
      Терморегулятор Stem Energy SET 12
      Терморегулятор Stem Energy SET 12
      Терморегулятор Stem Energy SET 12
      Терморегулятор Stem Energy SET 12
      Терморегулятор Stem Energy SET 12
      Терморегулятор Stem Energy SET 12

      Терморегулятор Stem Energy SET 12

      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169164109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stem Energy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.24
      Габариты, мм
      		86x41x86
      Все характеристики
      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Терморегулятор STEM Energy SET 12 - механический комнатный терморегулятор с выносным датчиком температуры пола. Предназначен для постоянного поддержания установленной температуры в пределах от +5ºС до +40ºС.

        Преимущества

        • Встроенный монтаж в стандартную распределительную коробку
        • Удобная ручка установки температуры, светодиодный индикатор включенного состояния
        • Датчик пола входит в комплект
        • Длина соединительного кабеля датчика - 3 м
        • Мощность - 3,6 кВт
        • Степень защиты корпуса - IP20
        • Материал корпуса - огнезащитный пластик