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Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-03 (3 м, 6 мм)
5.0
3
560 ₽
582 ₽
Тросы для прочистки канализации
    Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-03 (3 м, 6 мм)
    Арт. X169780313
    5.0
    3
    Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-03 (3 м, 6 мм)

      Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-03 (3 м, 6 мм)

      • -22 ₽
      560 ₽
      582 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780313
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сантехнический трос
      Цвет
      		металлический
      Все характеристики
      • -22 ₽
      560 ₽
      582 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сантехнический трос Зубр МАСТЕР 6 мм, 3 м 51902-03 используется для прочистки канализационных и других труб от засоров, вызванных различными отложениями в виде жира, косметических средств, волос, устраняя даже застарелые засоры. С помощью троса достигается высоко эффективная работа путем передачи крутящего момента от рукоятки по всей длине конструкции. Приспособление отличается высокой прочностью и упругостью, а удобная ручка обеспечит максимальное удобство при работе с приспособлением. Трос просто необходимо иметь в каждом доме, ведь с ним прочистка канализации становится легкой и быстрой, так как для его использования не нужно иметь специальных навыков.

        Преимущества

        • Хромированное покрытие для защиты от коррозии
        • Спираль на конце троса для более эффективной прочистки