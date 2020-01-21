Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
Арт. X169780315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сантехнический трос
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Цвет
|металлический
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Сантехнический трос Зубр купить будет полезно, если произошла забивка канализационного слива или самого трубопровода. Это эффективное приспособление, которое справляется даже с глубокими засорами, которые неподвластны химическим средствам, или не устраняются вантузом. Трос стальной Зубр оснащен хромированным покрытием, что защищает его от ржавления, имеет удобную ручку из пластмассы для удобства пользователя, и обладает спиралью на конце, которая улучшает разбивание засора в трубе.
Преимущества троса для прочистки Зубр:
- Имеет антикоррозийное покрытие;
- Длинный;
- Эффективный;
- Оборудован концевой спиралью;
- Удобен в обращении.
Комплектация:
- Трос;
- Упаковка.