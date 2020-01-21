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Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
5.0
1
2 520 ₽
3 200 ₽
Тросы для прочистки канализации
    Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
    Арт. X169780315
    5.0
    1
    Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
    Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
    Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
    Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
      Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
      Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
      Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)
      Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)

      Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)

      • -680 ₽
      2 520 ₽
      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780315
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сантехнический трос
      Цвет
      		металлический
      Все характеристики
      • -680 ₽
      2 520 ₽
      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сантехнический трос Зубр купить будет полезно, если произошла забивка канализационного слива или самого трубопровода. Это эффективное приспособление, которое справляется даже с глубокими засорами, которые неподвластны химическим средствам, или не устраняются вантузом. Трос стальной Зубр оснащен хромированным покрытием, что защищает его от ржавления, имеет удобную ручку из пластмассы для удобства пользователя, и обладает спиралью на конце, которая улучшает разбивание засора в трубе.

        Преимущества троса для прочистки Зубр:

        • Имеет антикоррозийное покрытие;
        • Длинный;
        • Эффективный;
        • Оборудован концевой спиралью;
        • Удобен в обращении.

        Комплектация:

        • Трос;
        • Упаковка.