Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-10 (10 м, 10 мм)

Сантехнический трос Зубр купить будет полезно, если произошла забивка канализационного слива или самого трубопровода. Это эффективное приспособление, которое справляется даже с глубокими засорами, которые неподвластны химическим средствам, или не устраняются вантузом. Трос стальной Зубр оснащен хромированным покрытием, что защищает его от ржавления, имеет удобную ручку из пластмассы для удобства пользователя, и обладает спиралью на конце, которая улучшает разбивание засора в трубе.

Преимущества троса для прочистки Зубр:

Имеет антикоррозийное покрытие;

Длинный;

Эффективный;

Оборудован концевой спиралью;

Удобен в обращении.

Комплектация: