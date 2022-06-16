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Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00505 ПН25 50 мм, 4 м
5.0
2
Найти аналог
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00505 ПН25 50 мм, 4 м
    Арт. X169129125
    5.0
    2
    Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00505 ПН25 50 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00505 ПН25 50 мм, 4 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169129125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		8.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба PPR/PPR+GF/PPR Faser SDR6 изготовлена из полипропилена тип 3 + композиция ППР и стекловолокна. Применяется в напорных системах горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, системах кондиционирования и системах промышленных трубопроводов.

        Преимущества

        • Малое тепловое расширение, сокращено почти на 75% по сравнению с обычными трубами ППР
        • Простой монтаж как у обычных труб из ППР, не требуется предварительная зачистка
        • Высокая стабильность и повышенная прочность
        • Меньшая теплопроводность по сравнению с трубами, армированными алюминием
        • Меньшее расстояние между опорами, что понижает стоимость монтажа
        • Увеличение пропускной способности почти на 20% при прежних нагрузках за счет увеличения внутреннего диаметра