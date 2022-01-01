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Трубка струйная KARCHER 2.643-242 Vario Power VP160
Найти аналог
Трубки и копья для мойки высокого давления
    Трубка струйная KARCHER 2.643-242 Vario Power VP160
    Арт. X131504147
    Трубка струйная KARCHER 2.643-242 Vario Power VP160

      Трубка струйная KARCHER 2.643-242 Vario Power VP160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504147

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Тип
      		копье для мойки
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал аксессуаров
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления серии K5–K7 позволяет плавно регулировать давление струи от низкого до высокого простым поворотом наконечника. Давление регулируется в зависимости от задач очистки. Применяется для: мойки автомобилей, велосипедов и мотоциклов, очистка фасадов (домов), очистки садовых дорожек и ерритории вокруг дома, очистки заборов.