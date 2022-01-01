Трубка струйная KARCHER 2.643-242 Vario Power VP160
Арт. X131504147
Характеристики
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Производитель
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Тип
|копье для мойки
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Количество предметов, шт
|1
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Материал аксессуаров
|пластик
- Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления серии K5–K7 позволяет плавно регулировать давление струи от низкого до высокого простым поворотом наконечника. Давление регулируется в зависимости от задач очистки. Применяется для: мойки автомобилей, велосипедов и мотоциклов, очистка фасадов (домов), очистки садовых дорожек и ерритории вокруг дома, очистки заборов.