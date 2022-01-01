Трубка струйная KARCHER 2.643-242 Vario Power VP160

Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления серии K5–K7 позволяет плавно регулировать давление струи от низкого до высокого простым поворотом наконечника. Давление регулируется в зависимости от задач очистки. Применяется для: мойки автомобилей, велосипедов и мотоциклов, очистка фасадов (домов), очистки садовых дорожек и ерритории вокруг дома, очистки заборов.