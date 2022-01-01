Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 1 1/4" стальная рукоятка VT.215.N.07
Арт. X16913840665
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Материал
|латунь
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Вес, кг
|1
Описание товара:
Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен никелированной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/наружная.