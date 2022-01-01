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Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 1 1/2" стальная рукоятка VT.215.N.08
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Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 1 1/2" стальная рукоятка VT.215.N.08
    Арт. X16913840508
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 1 1/2" стальная рукоятка VT.215.N.08

      Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 1 1/2" стальная рукоятка VT.215.N.08

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913840508

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Тип резьбы
      		наружная/внутренняя
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен никелированной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/наружная.