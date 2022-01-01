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Кран шаровой трехходовой Valtec ВР-ВР-ВР 1/2" тип T VT.361.N.04
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Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой трехходовой Valtec ВР-ВР-ВР 1/2" тип T VT.361.N.04
    Арт. X169138401813
    Кран шаровой трехходовой Valtec ВР-ВР-ВР 1/2" тип T VT.361.N.04

      Кран шаровой трехходовой Valtec ВР-ВР-ВР 1/2" тип T VT.361.N.04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138401813

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Латунный никелированный трехходовой кран, обеспечивающий изменение потока в трубопроводах систем водоснабжения, отопления, технологических установок.

        Преимущества:

        • Ремонтопригоден, оснащен шаровым затвором с T-образным каналом, тефлоновыми (PTFE) седельными кольцами и сальниковым уплотнением, флажковой рукояткой из алюминиевого сплава.
        • Соответствие изделия требованиям безопасности.