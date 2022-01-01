Кран шаровой трехходовой Valtec ВР-ВР-ВР 1/2" тип T VT.361.N.04
Арт. X169138401813
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|латунь
Описание:Латунный никелированный трехходовой кран, обеспечивающий изменение потока в трубопроводах систем водоснабжения, отопления, технологических установок.
Преимущества:
- Ремонтопригоден, оснащен шаровым затвором с T-образным каналом, тефлоновыми (PTFE) седельными кольцами и сальниковым уплотнением, флажковой рукояткой из алюминиевого сплава.
- Соответствие изделия требованиям безопасности.