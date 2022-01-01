Кран шаровой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 3/4"х 1/2" VT.256.N.04

Описание товара:

Тройник с шаровым краном, предназначенный для подключения к сети холодного или горячего водоснабжения бытовых потребителей (стиральные, посудомоечные машины и т.д.) с помощью штуцерного соединения с накидной гайкой. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – внутренняя/наружная/наружная. Использовать изделие можно при температуре от –10 до +85 °С и давлении до 8 бар. Средний ресурс – 4 тыс. циклов.