Кран шаровой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 3/4"х 1/2" VT.256.N.04
Арт. X16913840178
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °С
|85
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|латунь
Описание товара:
Тройник с шаровым краном, предназначенный для подключения к сети холодного или горячего водоснабжения бытовых потребителей (стиральные, посудомоечные машины и т.д.) с помощью штуцерного соединения с накидной гайкой. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – внутренняя/наружная/наружная. Использовать изделие можно при температуре от –10 до +85 °С и давлении до 8 бар. Средний ресурс – 4 тыс. циклов.