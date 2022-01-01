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Кран шаровой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 3/4"х 1/2" VT.256.N.04
456 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 3/4"х 1/2" VT.256.N.04
    Арт. X16913840178
    Кран шаровой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 3/4"х 1/2" VT.256.N.04

      Кран шаровой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 3/4"х 1/2" VT.256.N.04

      456 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840178

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Макс. рабочая температура, °С
      		85
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      456 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Тройник с шаровым краном, предназначенный для подключения к сети холодного или горячего водоснабжения бытовых потребителей (стиральные, посудомоечные машины и т.д.) с помощью штуцерного соединения с накидной гайкой. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – внутренняя/наружная/наружная. Использовать изделие можно при температуре от –10 до +85 °С и давлении до 8 бар. Средний ресурс – 4 тыс. циклов.