Труба полимерная Valtec PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м
Арт. Ю00000019730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|100
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Толщина стенки трубы, мм
|2
- Труба полимерная VALTEC PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м редназначена для внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5 по ГОСТ 32415-2013.
Преимущества
- Конструкция трубы включает наружный защитный слой из этиленвинилола (EVOH), который препятствует диффузии кислорода в теплоноситель
- Монтаж полиэтиленовых труб PEX-EVOH производится с помощью пресс-фитингов VALTEC
- Расчетный срок службы – 50 лет
- Форма поставки – отрезки длиной 100, 200 или 600 метров в бухтах