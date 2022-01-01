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Труба полимерная Valtec PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м
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Трубы из сшитого полиэтилена PEX
    Труба полимерная Valtec PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м
    Арт. Ю00000019730
    Труба полимерная Valtec PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м

      Труба полимерная Valtec PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. Ю00000019730

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		100
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Труба полимерная VALTEC PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м редназначена для внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5 по ГОСТ 32415-2013.

        Преимущества

        • Конструкция трубы включает наружный защитный слой из этиленвинилола (EVOH), который препятствует диффузии кислорода в теплоноситель
        • Монтаж полиэтиленовых труб PEX-EVOH производится с помощью пресс-фитингов VALTEC
        • Расчетный срок службы – 50 лет
        • Форма поставки – отрезки длиной 100, 200 или 600 метров в бухтах