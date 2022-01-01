Преимущества

Конструкция трубы включает наружный защитный слой из этиленвинилола (EVOH), который препятствует диффузии кислорода в теплоноситель

Монтаж полиэтиленовых труб PEX-EVOH производится с помощью пресс-фитингов VALTEC

Расчетный срок службы – 50 лет

Форма поставки – отрезки длиной 100, 200 или 600 метров в бухтах

Труба полимерная VALTEC PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м редназначена для внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5 по ГОСТ 32415-2013.