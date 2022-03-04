Регулирующий угловой вентиль Eurosystems ST6122040 34 3/4
Арт. X16912758103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочая температура, °С
|110
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Газовый
|Нет
- Вентили получили широкое применение, когда к надежности и герметичности перекрытия потока рабочей среды предъявляются повышенные требования. Кроме вентилей, предназначенных для полного перекрытия потока рабочей среды, в некоторых технологических системах используется арматура, обеспечивающая плавное управление расходом за счёт изменения гидравлического сопротивления с надёжной фиксацией промежуточных положений.
Преимущества
- Высокая надежность
- Длительный срок эксплуатации