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Регулирующий угловой вентиль Eurosystems ST6122040 34 3/4
5.0
2
Найти аналог
Латунные вентили
    Регулирующий угловой вентиль Eurosystems ST6122040 34 3/4
    Арт. X16912758103
    5.0
    2
    Регулирующий угловой вентиль Eurosystems ST6122040 34 3/4

      Регулирующий угловой вентиль Eurosystems ST6122040 34 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912758103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Euros
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		110
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентили получили широкое применение, когда к надежности и герметичности перекрытия потока рабочей среды предъявляются повышенные требования. Кроме вентилей, предназначенных для полного перекрытия потока рабочей среды, в некоторых технологических системах используется арматура, обеспечивающая плавное управление расходом за счёт изменения гидравлического сопротивления с надёжной фиксацией промежуточных положений.

        Преимущества

        • Высокая надежность
        • Длительный срок эксплуатации