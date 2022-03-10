Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4

Преимущества

Специально разработанная модель с «закаленным» алюминиевым лезвием для более гладкой поверхности, чем у обычных реек

Толстые резиновые прокладки снижают вибрацию в рукоятку

Ручки изменяются по высоте, и вертикальные, и горизонтальные

Закругленные края лезвий легко обходят препятствия

Приподнятая кверху стойка предохраняет двигатель от попадания бетона, когда виброрейка не работает

Цельное литое основание прочно соединено с двигателем

Легко сменяемые лезвия

Виброрейка (Honda GX 35, 1,5 л/с) Masalta MCD-4 ВИБ047 служит для быстрого и аккуратного укладывания бетона. Стабильное и одинаковое вибрирование по всей длине лезвия гарантирует качественный результат работы. Допускается установка лезвий длиной от 1.2 м до 4.9 м (приобретаются дополнительно, есть 7 вариантов длины для удобства эксплуатации в помещениях разной площади - 1.2м, 1.8м, 2.4м, 3м, 3.7м, 4.3м, 4.9м). Конструкция виброрейки отличается простотой и надежностью