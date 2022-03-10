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Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые виброрейки
    Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4
    Арт. X129227020315
    4.5
    2
    Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4
    Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4
      Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4
      Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4

      Бензиновая виброрейка Masalta MCD-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020315
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		13
      Профиль в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброрейка (Honda GX 35, 1,5 л/с) Masalta MCD-4 ВИБ047 служит для быстрого и аккуратного укладывания бетона. Стабильное и одинаковое вибрирование по всей длине лезвия гарантирует качественный результат работы. Допускается установка лезвий длиной от 1.2 м до 4.9 м (приобретаются дополнительно, есть 7 вариантов длины для удобства эксплуатации в помещениях разной площади - 1.2м, 1.8м, 2.4м, 3м, 3.7м, 4.3м, 4.9м). Конструкция виброрейки отличается простотой и надежностью

        Преимущества

        • Специально разработанная модель с «закаленным» алюминиевым лезвием для более гладкой поверхности, чем у обычных реек
        • Толстые резиновые прокладки снижают вибрацию в рукоятку
        • Ручки изменяются по высоте, и вертикальные, и горизонтальные
        • Закругленные края лезвий легко обходят препятствия
        • Приподнятая кверху стойка предохраняет двигатель от попадания бетона, когда виброрейка не работает
        • Цельное литое основание прочно соединено с двигателем
        • Легко сменяемые лезвия