Виброрейка ручная раздвижная ВР 5-8/220 В, тип двигателя электрический

Преимущества

Легкий алюминиевый профиль

Глубина уплотнения до 300 мм

Питание 220 В

Безопасная эксплуатация

Раздвижная виброрейка с электрическим двигателем Нарвин ВР 5-8 045-0620 предназначена для профессионального использования строительными и ремонтными службами при укладке полов и других бетонных площадок. За счет вибрационного механизма агрегат выравнивает и одновременно уплотняет бетонную смесь. Раздвижная конструкция виброрейки обеспечивает универсальность ее применения и удобство транспортировки