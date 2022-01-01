Виброрейка ручная раздвижная ВР 5-8/220 В, тип двигателя электрический
Арт. X129227020317
Характеристики
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Макс. длина, м
|8
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Вес, кг
|75
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Напряжение сети, В
|220
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Профиль в комплекте
|Нет
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Мощность, Вт
|250
- Раздвижная виброрейка с электрическим двигателем Нарвин ВР 5-8 045-0620 предназначена для профессионального использования строительными и ремонтными службами при укладке полов и других бетонных площадок. За счет вибрационного механизма агрегат выравнивает и одновременно уплотняет бетонную смесь. Раздвижная конструкция виброрейки обеспечивает универсальность ее применения и удобство транспортировки
Преимущества
- Легкий алюминиевый профиль
- Глубина уплотнения до 300 мм
- Питание 220 В
- Безопасная эксплуатация