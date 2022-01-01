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Виброрейка ручная раздвижная ВР 5-8/220 В, тип двигателя электрический
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Электрические виброрейки
    Виброрейка ручная раздвижная ВР 5-8/220 В, тип двигателя электрический
    Арт. X129227020317
    Виброрейка ручная раздвижная ВР 5-8/220 В, тип двигателя электрический

      Виброрейка ручная раздвижная ВР 5-8/220 В, тип двигателя электрический

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020317

      Характеристики

      Макс. длина, м
      		8
      Вес, кг
      		75
      Напряжение сети, В
      		220
      Профиль в комплекте
      		Нет
      Мощность, Вт
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Раздвижная виброрейка с электрическим двигателем Нарвин ВР 5-8 045-0620 предназначена для профессионального использования строительными и ремонтными службами при укладке полов и других бетонных площадок. За счет вибрационного механизма агрегат выравнивает и одновременно уплотняет бетонную смесь. Раздвижная конструкция виброрейки обеспечивает универсальность ее применения и удобство транспортировки

        Преимущества

        • Легкий алюминиевый профиль
        • Глубина уплотнения до 300 мм
        • Питание 220 В
        • Безопасная эксплуатация