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Водонагреватель Electrolux GWH-275 SRN
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Газовые водонагреватели
    Водонагреватель Electrolux GWH-275 SRN
    Арт. X1695668
    Водонагреватель Electrolux GWH-275 SRN

      Водонагреватель Electrolux GWH-275 SRN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695668

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Вес, кг
      		11.3
      Габариты, мм
      		634x310x230
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прибор состоит из медного теплообменника и горелки из нержавеющей стали, что объясняет его долгий срок эксплуатации. Модулирующая горелка реагирует на изменение напора входящей воды и меняет пламя нагрева. Газовая колонка автоматически подстраивается под изменившийся проток. Таким образом, исключается резкий перепад температуры воды. Водонагреватель Electrolux серии GWN по желанию потребителя может работать в одном из двух режимов – более экономичном (в летний период при достаточно высокой температуре водопроводной воды) и более мощном (для получения максимальной температуры воды). В приборе предусмотрена двойная система безопасности, представленная термопарой и датчиком тяги. Термопара автоматически прекращает подачу газа в случае погасания пламени горелки. Датчик тяги, расположенный в выводном кожухе, реагирует на перегрев верхней части прибора и отключает подачу газа, если отсутствует тяга в дымоходе или появилась обратная тяга. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, при неправильно оборудованной трубе дома или ее засоре.

        Преимущества:

        • Пьезоэлектрический розжиг;
        • Модулирующая горелка;
        • Многоуровневая система безопасности;
        • Два режима мощности нагрева;
        • °С повышение температуры на 25-50;
        • Терморегулятор на передней панели;
        • Удобство в эксплуатации;
        • Современный дизайн;
        • Длительный срок службы.