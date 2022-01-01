Водонагреватель Electrolux GWH-275 SRN
Арт. X1695668
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|11.3
|
Габариты, мм
|634x310x230
|
Фильтр для газа
|Нет
|
Газ-контроль
|Нет
- Прибор состоит из медного теплообменника и горелки из нержавеющей стали, что объясняет его долгий срок эксплуатации. Модулирующая горелка реагирует на изменение напора входящей воды и меняет пламя нагрева. Газовая колонка автоматически подстраивается под изменившийся проток. Таким образом, исключается резкий перепад температуры воды. Водонагреватель Electrolux серии GWN по желанию потребителя может работать в одном из двух режимов – более экономичном (в летний период при достаточно высокой температуре водопроводной воды) и более мощном (для получения максимальной температуры воды). В приборе предусмотрена двойная система безопасности, представленная термопарой и датчиком тяги. Термопара автоматически прекращает подачу газа в случае погасания пламени горелки. Датчик тяги, расположенный в выводном кожухе, реагирует на перегрев верхней части прибора и отключает подачу газа, если отсутствует тяга в дымоходе или появилась обратная тяга. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, при неправильно оборудованной трубе дома или ее засоре.
Преимущества:
- Пьезоэлектрический розжиг;
- Модулирующая горелка;
- Многоуровневая система безопасности;
- Два режима мощности нагрева;
- °С повышение температуры на 25-50;
- Терморегулятор на передней панели;
- Удобство в эксплуатации;
- Современный дизайн;
- Длительный срок службы.