Преимущества:

Пьезоэлектрический розжиг;

Запальная горелка;

Автоматический контроль температуры нагрева;

Датчик тяги;

Термопара автоматически прекращает подачу газа при погасании пламени;

Гидравлический предохранительный клапан;

Модулирующая горелка;

Медный теплообменник с защитой от образования накипи;

Специальное покрытие обеспечивает защиту теплообменника от высоких температур;

Горелка из нержавеющей стали;

Два режима работы: экономичный и полная мощность.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Electrolux GWH 350 RN оснащен горелкой, выполненной из нержавеющей стали. Теплообменник агрегата изготовлен из меди. Пьезоэлектрический розжиг упрощает запуск водонагревателя. Предусмотрено два режима работы: экономичный режим и режим максимальной мощности. На корпусе аппарата расположены переключатели, с помощью которых осуществляется регулировка параметров работы. За счет наличия смотрового окошка возможен визуальный контроль наличия пламени.