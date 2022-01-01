Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ
Арт. X1695665
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|14
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Габариты, мм
|695x350x259
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ представляет собой агрегат для обеспечения горячей водой в бытовых целях с возможностью работать на сжиженном газе. Для него предусмотрен открытый и закрытый тип камеры сгорания, настенный вертикальный способ крепления с нижней подводкой воды. Может быть установлен данный нагреватель в строящихся и реконструируемых помещениях.
Особенности и преимущества:
- Производительность котла составляет 14л/минуту.
- Возможность установки нагревателя в жилых зонах.
- Имеет 10 ступеней мощности.
- Постоянную температуру воды и изменение ее расхода в случае колебаний давления в водопроводе позволяет поддерживать горелка с автоматической модуляцией.
- Есть регулятор давления газа, для его работы без перенастройки рассчитан диапазон 13-20 мбар. Регулятор отвечает за стабильную работу в старых и новых системах газоснабжения.
- Светодиодная индикация выдает информацию о распознавании пламени и в случае сбоев.
- Встроен датчик опрокидывания тяги.
- Медный первичный теплообменник обработан защитным покрытием SUPRAL.
- Электропитание происходит от внутреннего генератора.
- Розжиг при помощи пьезоэлемента.
- Горелка изготовлена из хромо-никелевой стали.
Комплектация:
- Водонагреватель.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.