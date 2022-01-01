Особенности и преимущества:

Производительность котла составляет 14л/минуту.

Возможность установки нагревателя в жилых зонах.

Имеет 10 ступеней мощности.

Постоянную температуру воды и изменение ее расхода в случае колебаний давления в водопроводе позволяет поддерживать горелка с автоматической модуляцией.

Есть регулятор давления газа, для его работы без перенастройки рассчитан диапазон 13-20 мбар. Регулятор отвечает за стабильную работу в старых и новых системах газоснабжения.

Светодиодная индикация выдает информацию о распознавании пламени и в случае сбоев.

Встроен датчик опрокидывания тяги.

Медный первичный теплообменник обработан защитным покрытием SUPRAL.

Электропитание происходит от внутреннего генератора.

Розжиг при помощи пьезоэлемента.

Горелка изготовлена из хромо-никелевой стали.

Комплектация:

Водонагреватель.

Инструкция по эксплуатации.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ представляет собой агрегат для обеспечения горячей водой в бытовых целях с возможностью работать на сжиженном газе. Для него предусмотрен открытый и закрытый тип камеры сгорания, настенный вертикальный способ крепления с нижней подводкой воды. Может быть установлен данный нагреватель в строящихся и реконструируемых помещениях.