Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ
    Арт. X1695665
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ
      Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ
      Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ

      Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695665

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		695x350x259
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXZ представляет собой агрегат для обеспечения горячей водой в бытовых целях с возможностью работать на сжиженном газе. Для него предусмотрен открытый и закрытый тип камеры сгорания, настенный вертикальный способ крепления с нижней подводкой воды. Может быть установлен данный нагреватель в строящихся и реконструируемых помещениях.

        Особенности и преимущества:

        • Производительность котла составляет 14л/минуту.
        • Возможность установки нагревателя в жилых зонах.
        • Имеет 10 ступеней мощности.
        • Постоянную температуру воды и изменение ее расхода в случае колебаний давления в водопроводе позволяет поддерживать горелка с автоматической модуляцией.
        • Есть регулятор давления газа, для его работы без перенастройки рассчитан диапазон 13-20 мбар. Регулятор отвечает за стабильную работу в старых и новых системах газоснабжения.
        • Светодиодная индикация выдает информацию о распознавании пламени и в случае сбоев.
        • Встроен датчик опрокидывания тяги.
        • Медный первичный теплообменник обработан защитным покрытием SUPRAL.
        • Электропитание происходит от внутреннего генератора.
        • Розжиг при помощи пьезоэлемента.
        • Горелка изготовлена из хромо-никелевой стали. 

        Комплектация:

        • Водонагреватель.
        • Инструкция по эксплуатации.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.
         