Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187
Арт. X393477
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|634x310x230
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187, оснащен горелкой с автоматической модуляцией. Данный аппарат устойчиво работает при давлении газа 13 мбар. Корпус водонагревателя оснащен смотровым отверстием для контроля пламени. Возможна регулировка мощности в диапазоне 10-19.2 кВт. Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды.
Особенности и преимущества:
- Устойчивая работа водонагревателя при давлении газа 13 мбар.
- Смотровое отверстие - для контроля пламени.
- Пьезорозжиг.
- Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды.
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода.
- Первичный теплообменник выполнен из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL.
- Небольшие габариты и вес упрощают монтаж водонагревателя.
- Низкая температура внешней поверхности.
- Номинальная мощность 17.4 кВт.
- Диапазон регулирования мощности: 10-19.2 кВт.
- Простой монтаж и обслуживание.
Комплектация:
- Водонагреватель.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.