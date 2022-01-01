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Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187
    Арт. X393477
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187

      Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X393477

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		634x310x230
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187, оснащен горелкой с автоматической модуляцией. Данный аппарат устойчиво работает при давлении газа 13 мбар. Корпус водонагревателя оснащен смотровым отверстием для контроля пламени. Возможна регулировка мощности в диапазоне 10-19.2 кВт. Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды.

        Особенности и преимущества:

        • Устойчивая работа водонагревателя при давлении газа 13 мбар.
        • Смотровое отверстие - для контроля пламени.
        • Пьезорозжиг.
        • Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды.
        • Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода.
        • Первичный теплообменник выполнен из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL.
        • Небольшие габариты и вес упрощают монтаж водонагревателя.
        • Низкая температура внешней поверхности.
        • Номинальная мощность 17.4 кВт.
        • Диапазон регулирования мощности: 10-19.2 кВт.
        • Простой монтаж и обслуживание.

        Комплектация:

        • Водонагреватель.
        • Инструкция по эксплуатации.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.