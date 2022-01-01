Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+H 311187, оснащен горелкой с автоматической модуляцией. Данный аппарат устойчиво работает при давлении газа 13 мбар. Корпус водонагревателя оснащен смотровым отверстием для контроля пламени. Возможна регулировка мощности в диапазоне 10-19.2 кВт. Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды.

Особенности и преимущества:

Устойчивая работа водонагревателя при давлении газа 13 мбар.

Смотровое отверстие - для контроля пламени.

Пьезорозжиг.

Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды.

Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода.

Первичный теплообменник выполнен из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL.

Небольшие габариты и вес упрощают монтаж водонагревателя.

Низкая температура внешней поверхности.

Номинальная мощность 17.4 кВт.

Диапазон регулирования мощности: 10-19.2 кВт.

Простой монтаж и обслуживание.

Комплектация: