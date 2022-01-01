Газовый проточный водонагреватель Vektor JSD20-E 10L
Арт. X1695606
Характеристики
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|340x645x195
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель VEKTOR JSD20-E — предназначен для обеспечения горячей водой квартир, дач, коттеджей и способен работать даже при низком давлении воды. Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка) Vektor (Вектор) JSD 20-E обладает оригинальным дизайном лицевой панели и компактными размерами.
Особенности и преимущества:
- Автоматическое включение - достаточно открыть кран.
- Отсутствие постоянно горящего запальника.
- Стабильная работа при низком давлении подводимой воды в 0.2 Бар.
- Медный теплообменник обработан антикоррозийным покрытием.
- Автоматика системы защиты и безопасности отключает прибор в следующих случаях: отсутствие достаточной тяги в дымоходе, погасание пламени на горелке, уменьшение потока воды, перегрев теплообменника.