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Газовый проточный водонагреватель Vektor JSD20-E 10L
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Vektor JSD20-E 10L
    Арт. X1695606
    Газовый проточный водонагреватель Vektor JSD20-E 10L

      Газовый проточный водонагреватель Vektor JSD20-E 10L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695606

      Характеристики

      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		340x645x195
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель VEKTOR JSD20-E — предназначен для обеспечения горячей водой квартир, дач, коттеджей и способен работать даже при низком давлении воды. Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка) Vektor (Вектор) JSD 20-E обладает оригинальным дизайном лицевой панели и компактными размерами.

        Особенности и преимущества:

        • Автоматическое включение - достаточно открыть кран.
        • Отсутствие постоянно горящего запальника.
        • Стабильная работа при низком давлении подводимой воды в 0.2 Бар.
        • Медный теплообменник обработан антикоррозийным покрытием.
        • Автоматика системы защиты и безопасности отключает прибор в следующих случаях: отсутствие достаточной тяги в дымоходе, погасание пламени на горелке, уменьшение потока воды, перегрев теплообменника.