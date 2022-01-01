Газовый проточный водонагреватель Vektor JSD20-E 10L

Особенности и преимущества:

Автоматическое включение - достаточно открыть кран.

Отсутствие постоянно горящего запальника.

Стабильная работа при низком давлении подводимой воды в 0.2 Бар.

Медный теплообменник обработан антикоррозийным покрытием.

Автоматика системы защиты и безопасности отключает прибор в следующих случаях: отсутствие достаточной тяги в дымоходе, погасание пламени на горелке, уменьшение потока воды, перегрев теплообменника.

Газовый проточный водонагреватель VEKTOR JSD20-E — предназначен для обеспечения горячей водой квартир, дач, коттеджей и способен работать даже при низком давлении воды. Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка) Vektor (Вектор) JSD 20-E обладает оригинальным дизайном лицевой панели и компактными размерами.