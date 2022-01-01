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Воздуходувка Echo PB-250
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Воздуходувки
    Воздуходувка Echo PB-250
    Арт. X18623135
    Воздуходувка Echo PB-250
    Воздуходувка Echo PB-250
      Воздуходувка Echo PB-250
      Воздуходувка Echo PB-250

      Воздуходувка Echo PB-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623135

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Цвет
      		оранжевый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздуходувное устройство ECHO PB-250 с 2-тактным двигателем мощностью 0.92 л.с., созданное с использованием множества новых решений, обеспечивает большой поток воздуха, который справится с любой уборкой. Агрегат применяется для работ на больших площадях. Дизайн изогнутой трубы снижает усилие для удержания устройства и облегчает работу с ним. Прозрачный топливный бак позволяет контролировать расход топлива. Система “Posi-loc” обеспечивает прочное соединение труб.

        Преимущества

        • Система Cruise Control для поддержания постоянной мощности
        • Системы EZ™ и “Posi-loc” - надежное соединение труб - возможность быстро установить и снять насадку
        • Низкий уровень шума
        • Система снижения выхлопных выбросов для рабочей зоны оператора
        • Надежный долговечный двигатель