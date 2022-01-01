Воздуходувка Echo PB-250

Преимущества

Система Cruise Control для поддержания постоянной мощности

Системы EZ™ и “Posi-loc” - надежное соединение труб - возможность быстро установить и снять насадку

Низкий уровень шума

Система снижения выхлопных выбросов для рабочей зоны оператора

Надежный долговечный двигатель

Воздуходувное устройство ECHO PB-250 с 2-тактным двигателем мощностью 0.92 л.с., созданное с использованием множества новых решений, обеспечивает большой поток воздуха, который справится с любой уборкой. Агрегат применяется для работ на больших площадях. Дизайн изогнутой трубы снижает усилие для удержания устройства и облегчает работу с ним. Прозрачный топливный бак позволяет контролировать расход топлива. Система “Posi-loc” обеспечивает прочное соединение труб.