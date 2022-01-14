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Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
5.0
1
Найти аналог
Воздуходувки
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
    Арт. X190494
    5.0
    1
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
    Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100

      Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190494
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздуходувка ECHO ES-2100 оснащена также функциями всасывания и измельчения. В основе - 2-тактный двигатель, мощность которого составляет 0.68 л.с. Аппарат может использоваться в саду или во дворе дома для уборки листьев, мусора или мелких веток. При этом измельчение происходит в соотношении 16:1. Вместительный мусоросборник не требует частого опорожнения. Благодаря электронному зажиганию завести инструмент не составит труда.

        Преимущества

        • Крышка воздушного фильтра легко снимается
        • Надежный долговечный двигатель
        • Лопасти турбины из ударопрочного материала
        • Лопастной нож увеличенного размера способствует лучшему измельчению
        • Фетровый воздушный фильтр
        • Дополнительный топливный насос облегчает запуск двигателя, особенно после длительного перерыва в работе
        • Карбюратор диафрагменного типа
        • Электронное зажигание
        • Рычаг управления дроссельной заслонкой