Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100

Преимущества

Крышка воздушного фильтра легко снимается

Надежный долговечный двигатель

Лопасти турбины из ударопрочного материала

Лопастной нож увеличенного размера способствует лучшему измельчению

Фетровый воздушный фильтр

Дополнительный топливный насос облегчает запуск двигателя, особенно после длительного перерыва в работе

Карбюратор диафрагменного типа

Электронное зажигание

Рычаг управления дроссельной заслонкой

Воздуходувка ECHO ES-2100 оснащена также функциями всасывания и измельчения. В основе - 2-тактный двигатель, мощность которого составляет 0.68 л.с. Аппарат может использоваться в саду или во дворе дома для уборки листьев, мусора или мелких веток. При этом измельчение происходит в соотношении 16:1. Вместительный мусоросборник не требует частого опорожнения. Благодаря электронному зажиганию завести инструмент не составит труда.