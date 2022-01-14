Воздуходувка-измельчитель Echo ES-2100
Арт. X190494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Воздуходувка ECHO ES-2100 оснащена также функциями всасывания и измельчения. В основе - 2-тактный двигатель, мощность которого составляет 0.68 л.с. Аппарат может использоваться в саду или во дворе дома для уборки листьев, мусора или мелких веток. При этом измельчение происходит в соотношении 16:1. Вместительный мусоросборник не требует частого опорожнения. Благодаря электронному зажиганию завести инструмент не составит труда.
Преимущества
- Крышка воздушного фильтра легко снимается
- Надежный долговечный двигатель
- Лопасти турбины из ударопрочного материала
- Лопастной нож увеличенного размера способствует лучшему измельчению
- Фетровый воздушный фильтр
- Дополнительный топливный насос облегчает запуск двигателя, особенно после длительного перерыва в работе
- Карбюратор диафрагменного типа
- Электронное зажигание
- Рычаг управления дроссельной заслонкой