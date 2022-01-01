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Гофрированный воздуховод ЭРА 10ВА, 100 мм
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Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный воздуховод ЭРА 10ВА, 100 мм
    Арт. X6991453047815
    Гофрированный воздуховод ЭРА 10ВА, 100 мм

      Гофрированный воздуховод ЭРА 10ВА, 100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991453047815

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Диаметр, мм
      		100
      Длина, м
      		3
      Длина, мм
      		3000
      Мин. температура использования, °C
      		-30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздуховоды гибкие алюминиевые гофрированные Эра (серия ВА)
        • Воздуховоды спирально-навивные из алюминиевой фольги.
        • Для приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования.
        • Тип соединения - тройной замок.
        • Соединяются при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра.
        • Малый вес, высокая эластичность и легкость монтажа.
        • Рабочая температура -30... +300°C.
        • Материал: алюминиевая фольга.
        • Толщина фольги: 80 микрон.