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Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм
5.0
2
210 ₽
Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм
    Арт. X6991453047825
    5.0
    2
    Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм
    Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм
      Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм
      Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм

      Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X6991453047825
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		130
      Длина, м
      		3
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздухоотвод для приточных и вытяжных систем ЭРА 13ВА представляет из себя гибкую алюминиевую трубу толщиной стенок в восемьдесят микрон, с пластичной гофрированной поверхностью. Труба служит отводящим средством для воздуха в вентиляционной или кондиционирующей системе. Монтаж трубы с приточной системой осуществляется тройным замком, обеспечивающим плотное и герметичное соединение. Для создания стыка используются крепежи, входящие в комплект. Канал-воздуховод гибкий ЭРА 13ВА отличается малым весом, эффективностью, и невероятной термостойкостью: труба может работать при температуре от минус тридцати до плюс трехсот градусов по Цельсию. Купить ЭРА 13ВА можно как для бытовых, так и промышленных вытяжных систем.

        Преимущества воздуховода алюминиевого ЭРА 13ВА

        • Эластичность
        • Легкость
        • Прочность
        • Удобство
        • Герметичность
        • Выносливость
        • Простота монтажа

        Комплектация

        • Воздуховод
        • Комплект крепежей
        • Упаковка