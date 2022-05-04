Гофрированный воздуховод Эра 13ВА, 130 мм
Арт. X6991453047825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|130
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Длина, м
|3
- Воздухоотвод для приточных и вытяжных систем ЭРА 13ВА представляет из себя гибкую алюминиевую трубу толщиной стенок в восемьдесят микрон, с пластичной гофрированной поверхностью. Труба служит отводящим средством для воздуха в вентиляционной или кондиционирующей системе. Монтаж трубы с приточной системой осуществляется тройным замком, обеспечивающим плотное и герметичное соединение. Для создания стыка используются крепежи, входящие в комплект. Канал-воздуховод гибкий ЭРА 13ВА отличается малым весом, эффективностью, и невероятной термостойкостью: труба может работать при температуре от минус тридцати до плюс трехсот градусов по Цельсию. Купить ЭРА 13ВА можно как для бытовых, так и промышленных вытяжных систем.
Преимущества воздуховода алюминиевого ЭРА 13ВА
- Эластичность
- Легкость
- Прочность
- Удобство
- Герметичность
- Выносливость
- Простота монтажа
Комплектация
- Воздуховод
- Комплект крепежей
- Упаковка