Выпрямитель СЭЛМА ВДМ-2х313
Арт. 70877
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|300
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|60
- Выпрямитель ЭСВА ВДМ-2х313 предназначен для 2-постовой ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из стали на постоянном токе. Выпрямитель отличает простая и надежная конструкция, а также отсутствие необходимости в подключении традиционных балластных реостатов. Ток сварки плавно регулируется в одном диапазоне с помощью ручного механического перемещения магнитного шунта горизонтального исполнения. Градация сварочного тока видна на внешней поверхности шунта. Такой механизм шунтовой регулировки очень сильно сокращает время, необходимое на смену режима сварки.
Преимущества
- Для работы не требуются балластные реостаты, что снижает потребление электроэнергии
- Плавная регулировка сварочного тока механическим перемещением магнитного шунта, градуировка тока дуги выполнена на внешней поверхности шунта
- Отказ от подвижных обмоток
- Принудительное охлаждение
- Диапазон рабочих температур от -40˚С до +40˚С.