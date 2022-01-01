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Выпрямитель СЭЛМА ВДМ-2х313
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель СЭЛМА ВДМ-2х313
    Арт. 70877
    Выпрямитель СЭЛМА ВДМ-2х313

      Выпрямитель СЭЛМА ВДМ-2х313

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70877

      Характеристики

      Производитель
      		Селма
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		300
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Выпрямитель ЭСВА ВДМ-2х313 предназначен для 2-постовой ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из стали на постоянном токе. Выпрямитель отличает простая и надежная конструкция, а также отсутствие необходимости в подключении традиционных балластных реостатов. Ток сварки плавно регулируется в одном диапазоне с помощью ручного механического перемещения магнитного шунта горизонтального исполнения. Градация сварочного тока видна на внешней поверхности шунта. Такой механизм шунтовой регулировки очень сильно сокращает время, необходимое на смену режима сварки.

        Преимущества

        • Для работы не требуются балластные реостаты, что снижает потребление электроэнергии
        • Плавная регулировка сварочного тока механическим перемещением магнитного шунта, градуировка тока дуги выполнена на внешней поверхности шунта
        • Отказ от подвижных обмоток
        • Принудительное охлаждение
        • Диапазон рабочих температур от -40˚С до +40˚С.