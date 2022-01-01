Выпрямитель СЭЛМА ВДМ-2х313

Преимущества

Для работы не требуются балластные реостаты, что снижает потребление электроэнергии

Плавная регулировка сварочного тока механическим перемещением магнитного шунта, градуировка тока дуги выполнена на внешней поверхности шунта

Отказ от подвижных обмоток

Принудительное охлаждение

Диапазон рабочих температур от -40˚С до +40˚С.

Выпрямитель ЭСВА ВДМ-2х313 предназначен для 2-постовой ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из стали на постоянном токе. Выпрямитель отличает простая и надежная конструкция, а также отсутствие необходимости в подключении традиционных балластных реостатов. Ток сварки плавно регулируется в одном диапазоне с помощью ручного механического перемещения магнитного шунта горизонтального исполнения. Градация сварочного тока видна на внешней поверхности шунта. Такой механизм шунтовой регулировки очень сильно сокращает время, необходимое на смену режима сварки.