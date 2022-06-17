Бензиновая мотопомпа WWQ WP101

Преимущества

Устойчивость WWQ WP10M

Простота и удобство эксплуатации

Модель оснащена 2-х тактным двигателем и не требует заливки масла в картер двигателя

Надежность

Высокая износостойкость

Мотопомпа WWQ WP101 предназначена для перекачивания чистой пресной воды. Отличается простой конструкцией и не требует от пользователя особых навыков. Оснащена 2-х тактным двигателем 1E40F мощностью 1.5 л.с., который запускается в ручном режиме. Максимальная глубина забора воды составляет 8 метров.