Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
Арт. О00000011781
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|400х310х310
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа WWQ WP101 предназначена для перекачивания чистой пресной воды. Отличается простой конструкцией и не требует от пользователя особых навыков. Оснащена 2-х тактным двигателем 1E40F мощностью 1.5 л.с., который запускается в ручном режиме. Максимальная глубина забора воды составляет 8 метров.
Преимущества
- Устойчивость WWQ WP10M
- Простота и удобство эксплуатации
- Модель оснащена 2-х тактным двигателем и не требует заливки масла в картер двигателя
- Надежность
- Высокая износостойкость