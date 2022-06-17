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Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
5.0
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
    Арт. О00000011781
    5.0
    2
    Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
    Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
    Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
      Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
      Бензиновая мотопомпа WWQ WP101
      Бензиновая мотопомпа WWQ WP101

      Бензиновая мотопомпа WWQ WP101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011781
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WWQ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		400х310х310
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотопомпа WWQ WP101 предназначена для перекачивания чистой пресной воды. Отличается простой конструкцией и не требует от пользователя особых навыков. Оснащена 2-х тактным двигателем 1E40F мощностью 1.5 л.с., который запускается в ручном режиме. Максимальная глубина забора воды составляет 8 метров.

        Преимущества

        • Устойчивость WWQ WP10M
        • Простота и удобство эксплуатации
        • Модель оснащена 2-х тактным двигателем и не требует заливки масла в картер двигателя
        • Надежность
        • Высокая износостойкость