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Затирочная машина Masalta MT36-4 ST (HONDA GX 270. 9.0 л.с. 900 мм)
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Затирочные машины
    Затирочная машина Masalta MT36-4 ST (HONDA GX 270. 9.0 л.с. 900 мм)
    Арт. X1292270327
    Затирочная машина Masalta MT36-4 ST (HONDA GX 270. 9.0 л.с. 900 мм)

      Затирочная машина Masalta MT36-4 ST (HONDA GX 270. 9.0 л.с. 900 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1292270327

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Габариты, мм
      		1000x1000x500
      Диаметр диска, мм
      		900
      Модель двигателя
      		GX270
      Производитель двигателя
      		Honda
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Затирочная машина для работы по свежему бетону. Универсальная модель, одна из самых популярных моделей на рынке. Диаметр ротора составляет 900 мм, что является оптимальным показателем. MT 36ST представляет собой улучшенную модификацию MT 36 c более мощным двигателем. Конструктивно машина исполнена по принципу «ничего лишнего». Утяжеленный дизайн способствует улучшенной финишной обработке. Удобная ручка способствует комфорту и легкости управления.

        Финишные лопасти в комплекте.