Затирочная машина Masalta MT36-4 ST (HONDA GX 270. 9.0 л.с. 900 мм)

Затирочная машина для работы по свежему бетону. Универсальная модель, одна из самых популярных моделей на рынке. Диаметр ротора составляет 900 мм, что является оптимальным показателем. MT 36ST представляет собой улучшенную модификацию MT 36 c более мощным двигателем. Конструктивно машина исполнена по принципу «ничего лишнего». Утяжеленный дизайн способствует улучшенной финишной обработке. Удобная ручка способствует комфорту и легкости управления.

Финишные лопасти в комплекте.