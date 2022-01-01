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Трактор газонный Al-Ko T18-111.9 HDS Black Edition, 9.5 кВт
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Райдеры
    Трактор газонный Al-Ko T18-111.9 HDS Black Edition, 9.5 кВт
    Арт. О00000026494
    Трактор газонный Al-Ko T18-111.9 HDS Black Edition, 9.5 кВт

      Трактор газонный Al-Ko T18-111.9 HDS Black Edition, 9.5 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026494

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество режимов регулировки
      		6
      Минимальная высота скашивания, мм
      		30
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трактор газонный solo by AL-KO T18-111.9 HDS BLACK EDITION идеально подходит для эффективного и быстрого скашивания больших газонов. Трактор для газонов AL-KO T 18-111.9 HDS Black Edition оснащен 9,5 кВт маловибрационным двигателем Briggs & Stratton Powerbuilt 4175. Высота среза может быть быстро и легко отрегулирована в 6 шагов от 30 мм до 80 мм. Долговечная режущая дека из листовой стали содержит два ножа для чистой стрижки травы и может быть удалена простым движением руки. Это обеспечивает быструю очистку и экономит время на обслуживание ножа. Зимой к передней части трактора для газонокосилки AL-KO T 18-111.9 HDS Black Edition можно прикрепить снежный отвал. С такими аксессуарами, как наш садовый трактор, этот газонный трактор поможет вам летом с другими работами. Очень большие шины до 18 дюймов обеспечивают хорошее сцепление и быстрый ход на любой поверхности и на любой местности. Удобное рулевое колесо и четкие органы управления обеспечивают дополнительное удобство.

        Преимущества

        • Максимальное удобство благодаря простому и понятному управлению
        • Трактор с боковой разгрузкой с функцией 3 в 1: кошение, боковая разгрузка и мульчирование
        • Шарикоподшипник, надежная косилка с 2 ножами
        • Гидростат для ног с эргономично расположенными педалями
        • Широкие колеса для оптимального прогресса кошения
        • Оптимальное положение сидя с глубоким, удобным проходом
        • Легкое переключение на зимнюю эксплуатацию (со снежным отвалом)