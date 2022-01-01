Трактор газонный Al-Ko T18-111.9 HDS Black Edition, 9.5 кВт

Преимущества

Максимальное удобство благодаря простому и понятному управлению

Трактор с боковой разгрузкой с функцией 3 в 1: кошение, боковая разгрузка и мульчирование

Шарикоподшипник, надежная косилка с 2 ножами

Гидростат для ног с эргономично расположенными педалями

Широкие колеса для оптимального прогресса кошения

Оптимальное положение сидя с глубоким, удобным проходом

Легкое переключение на зимнюю эксплуатацию (со снежным отвалом)

Трактор газонный solo by AL-KO T18-111.9 HDS BLACK EDITION идеально подходит для эффективного и быстрого скашивания больших газонов. Трактор для газонов AL-KO T 18-111.9 HDS Black Edition оснащен 9,5 кВт маловибрационным двигателем Briggs & Stratton Powerbuilt 4175. Высота среза может быть быстро и легко отрегулирована в 6 шагов от 30 мм до 80 мм. Долговечная режущая дека из листовой стали содержит два ножа для чистой стрижки травы и может быть удалена простым движением руки. Это обеспечивает быструю очистку и экономит время на обслуживание ножа. Зимой к передней части трактора для газонокосилки AL-KO T 18-111.9 HDS Black Edition можно прикрепить снежный отвал. С такими аксессуарами, как наш садовый трактор, этот газонный трактор поможет вам летом с другими работами. Очень большие шины до 18 дюймов обеспечивают хорошее сцепление и быстрый ход на любой поверхности и на любой местности. Удобное рулевое колесо и четкие органы управления обеспечивают дополнительное удобство.