Преимущества

Компактный корпус и малый вес

Работа при пониженном напряжении от 150В

Arc Force - форсирование дуги

Hot Start - легкий поджиг

Anti Stick - антизалипание электрода

IGBT shield - защита силовых транзисторов

Защита от перегрева

Защита от перепадов напряжения

Плавная и точная регулировка сварочного тока

Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-170 94375 широко применяется на даче, в загородном доме, на небольшой строительной площадке или в гараже. Модель отличается высокой производительностью и стабильной работой. Встроенные функции: форсаж дуги, горячий старт, антизалипание, обеспечивают высокое качество сварного шва. Защита от перегрева значительно продлевает срок службы агрегата. Байонетные разъемы способствуют быстрому подключению сварочных кабелей.