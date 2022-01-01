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Аппарат точечной сварки TS 3800
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат точечной сварки TS 3800
    Арт. fubag_1227
    Аппарат точечной сварки TS 3800

      Аппарат точечной сварки TS 3800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1227

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		3800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат точечной сварки FUBAG  TS 3800 38 667 применяется на СТО или автомастерских для устранения вмятин на стальной поверхности кузова автомобиля. Микропроцессорное управление обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации. Транспортировочная рукоять служит для комфортной транспортировки агрегата.

        Преимущества

        • Широкие возможности
        • Простое управление
        • Оптимальная длина сетевого кабеля - 4 метра
        • Длина кабеля сварочного пистолета - 2 метра
        • Сетевой предохранитель - 16 А
        • Автоматическая система защиты
        • Долгий срок службы