Аппарат точечной сварки TS 3800

Преимущества

Широкие возможности

Простое управление

Оптимальная длина сетевого кабеля - 4 метра

Длина кабеля сварочного пистолета - 2 метра

Сетевой предохранитель - 16 А

Автоматическая система защиты

Долгий срок службы

Аппарат точечной сварки FUBAG TS 3800 38 667 применяется на СТО или автомастерских для устранения вмятин на стальной поверхности кузова автомобиля. Микропроцессорное управление обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации. Транспортировочная рукоять служит для комфортной транспортировки агрегата.