Аппарат точечной сварки TS 3800
Арт. fubag_1227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|7.4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|3800
- Аппарат точечной сварки FUBAG TS 3800 38 667 применяется на СТО или автомастерских для устранения вмятин на стальной поверхности кузова автомобиля. Микропроцессорное управление обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации. Транспортировочная рукоять служит для комфортной транспортировки агрегата.
Преимущества
- Широкие возможности
- Простое управление
- Оптимальная длина сетевого кабеля - 4 метра
- Длина кабеля сварочного пистолета - 2 метра
- Сетевой предохранитель - 16 А
- Автоматическая система защиты
- Долгий срок службы