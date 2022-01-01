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Аппарат точечной сварки TS 3800T
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат точечной сварки TS 3800T
    Арт. fubag_1279
    Аппарат точечной сварки TS 3800T
    Аппарат точечной сварки TS 3800T
      Аппарат точечной сварки TS 3800T
      Аппарат точечной сварки TS 3800T

      Аппарат точечной сварки TS 3800T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1279

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		3800
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат точечной сварки FUBAG TS 3800T 38 668 применяется на СТО или автомастерских для устранения вмятин на стальной поверхности кузова автомобиля. Автоматическая система защиты предохраняет агрегат от перегрева. Сетевой кабель имеет оптимальную длину - 8 метров, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Длина кабель сварочного пистолета - 2 метра. Длина кабеля массы - 2 метра.

        Преимущества

        • Широкие возможности
        • Простое управление
        • Сетевой предохранитель - 16 А
        • Автоматическая система защиты
        • Долгий срок службы