Аппарат точечной сварки TS 3800T

Преимущества

Широкие возможности

Простое управление

Сетевой предохранитель - 16 А

Автоматическая система защиты

Долгий срок службы

Аппарат точечной сварки FUBAG TS 3800T 38 668 применяется на СТО или автомастерских для устранения вмятин на стальной поверхности кузова автомобиля. Автоматическая система защиты предохраняет агрегат от перегрева. Сетевой кабель имеет оптимальную длину - 8 метров, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Длина кабель сварочного пистолета - 2 метра. Длина кабеля массы - 2 метра.