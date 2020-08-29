Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159
Арт. Ю00000020489
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4
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Габариты, мм
|176х280х443
- Мойка высокого давления Karcher K 2 BASIC 1.673-159 предназначена для очистки садовой мебели и инструментов, а также для мойки велосипедов. Данная модель отличается небольшими габаритами и весом, что обеспечивает удобство эксплуатации. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды. В комплекте поставляется грязевая фреза, за счет которой достигается эффективная работа.
Преимущества
- Небольшой вес для удобства работы
- Ручка для простой транспортировки Karcher K 2 BASIC 1.673-159
- Компактные размеры для удобства хранения
- Крюк для хранения кабеля
- Мощный насос для высокой производительности
- В комплекте штуцер для подключения к садовому шлангу