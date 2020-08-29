Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159
    Арт. Ю00000020489
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159
    Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159
      Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159
      Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159

      Мойка высокого давления Karcher K 2 Basic 1.673-159

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020489
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4
      Габариты, мм
      		176х280х443
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Karcher K 2 BASIC 1.673-159 предназначена для очистки садовой мебели и инструментов, а также для мойки велосипедов. Данная модель отличается небольшими габаритами и весом, что обеспечивает удобство эксплуатации. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды. В комплекте поставляется грязевая фреза, за счет которой достигается эффективная работа.

        Преимущества

        • Небольшой вес для удобства работы
        • Ручка для простой транспортировки Karcher K 2 BASIC 1.673-159
        • Компактные размеры для удобства хранения
        • Крюк для хранения кабеля
        • Мощный насос для высокой производительности
        • В комплекте штуцер для подключения к садовому шлангу