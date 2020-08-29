Преимущества

Небольшой вес для удобства работы

Ручка для простой транспортировки Karcher K 2 BASIC 1.673-159

Компактные размеры для удобства хранения

Крюк для хранения кабеля

Мощный насос для высокой производительности

В комплекте штуцер для подключения к садовому шлангу

Мойка высокого давления Karcher K 2 BASIC 1.673-159 предназначена для очистки садовой мебели и инструментов, а также для мойки велосипедов. Данная модель отличается небольшими габаритами и весом, что обеспечивает удобство эксплуатации. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды. В комплекте поставляется грязевая фреза, за счет которой достигается эффективная работа.