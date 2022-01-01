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Бак для воды Aquasystem VAV 50
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Гидроакку­муляторы
    Бак для воды Aquasystem VAV 50
    Арт. X16901
    Бак для воды Aquasystem VAV 50

      Бак для воды Aquasystem VAV 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16901

      Характеристики

      Производитель
      		Aquasystem
      Высота, мм
      		690
      Материал бака
      		сталь
      Для горячей воды
      		Нет
      Напольный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор Aquasystem VAV 50 предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
        • Предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса. Имеет запас воды, который выдает до момента включения насоса, а также в случае отключения электроэнергии.
        • Снижает вероятность гидравлических ударов в системе водоснабжения в момент включения насоса.
        • Гидроаккумулятор AQUASYSTEM VAV 50 состоит из металлической емкости, внутри которой находится мембрана из пищевой резины.
        • Внутренняя полость соединяется с трубопроводом водоснабжения, а в полость образованную внешней поверхностью мембраны и внутренней полостью бака, под давлением закачан воздух.