Бак для воды Aquasystem VAV 50
Арт. X16901
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|690
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Материал бака
|сталь
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Для горячей воды
|Нет
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Напольный
|Да
- Гидроаккумулятор Aquasystem VAV 50 предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
- Предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса. Имеет запас воды, который выдает до момента включения насоса, а также в случае отключения электроэнергии.
- Снижает вероятность гидравлических ударов в системе водоснабжения в момент включения насоса.
- Гидроаккумулятор AQUASYSTEM VAV 50 состоит из металлической емкости, внутри которой находится мембрана из пищевой резины.
- Внутренняя полость соединяется с трубопроводом водоснабжения, а в полость образованную внешней поверхностью мембраны и внутренней полостью бака, под давлением закачан воздух.