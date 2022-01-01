Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black

Преимущества

Модель выполнена в современном матово-черном цветовом исполнении

Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы

Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением.

Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания

Оптимальная перфорация на фронтальной стенке радиатора – увеличивает эффективность обогрева на 20% и срок службы масляного радиатора

Полная свобода перемещения с комплексом «Easy moving»

Три режима мощности обогрева - 800/1200/2000 Вт

Универсальная система хранения шнура

Маслонаполненный радиатор BALLU BOH/CL-09BRN black – это мобильный и современный прибор, выполненный в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модель от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20%, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.