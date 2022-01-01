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Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
4 690 ₽
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
    Арт. О00000036154
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black

      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN black

      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000036154

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Маслонаполненный радиатор BALLU BOH/CL-09BRN black – это мобильный и современный прибор, выполненный в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модель от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20%, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.

        Преимущества

        • Модель выполнена в современном матово-черном цветовом исполнении
        • Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы
        • Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением.
        • Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания
        • Оптимальная перфорация на фронтальной стенке радиатора – увеличивает эффективность обогрева на 20% и срок службы масляного радиатора
        • Полная свобода перемещения с комплексом «Easy moving»
        • Три режима мощности обогрева - 800/1200/2000 Вт
        • Универсальная система хранения шнура