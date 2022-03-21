Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN

Преимущества

Гармоничное сочетание классического дизайнерского решения и эксклюзивного цвета «Snow white» корпуса прибора

Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы

Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением.

Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания

Полная свобода перемещения с комплексом «Easy moving»

Три режима мощности обогрева - 800/1200/2000 Вт

Универсальная система хранения шнура

Маслонаполненный радиатор BALLU BOH/CL-09WRN – это мобильный и современный прибор, выполненный в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модель от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.