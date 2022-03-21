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Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
4.5
2
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
    Арт. 70423986
    4.5
    2
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
    Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN
      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN

      Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09WRN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 70423986
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Маслонаполненный радиатор BALLU BOH/CL-09WRN – это мобильный и современный прибор, выполненный в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модель от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.

        Преимущества

        • Гармоничное сочетание классического дизайнерского решения и эксклюзивного цвета «Snow white» корпуса прибора
        • Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы
        • Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением.
        • Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания
        • Полная свобода перемещения с комплексом «Easy moving»
        • Три режима мощности обогрева - 800/1200/2000 Вт
        • Универсальная система хранения шнура