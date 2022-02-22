Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)

Преимущества

Компактный корпус

Небольшая масса

Сниженный коэффициент выхлопов

Внушительная мощность

Широкая сфера применения

Система облегчения запуска ElastoStart

Эргономичная форма рукоятки

Двухтактный двигатель 2-MIX

Долговечный воздушный фильтр

Направляющая тележка

Бензорез Stihl TS 800 42240112810 - сверхмощное высокопроизводительное абразивно-отрезное устройство с долговечным воздушным фильтром с циклонной предварительной очисткой. Соответствует нормам токсичности ОГ EPA II и EU II. Используется везде, где тип и плотность материала требуют большой мощности двигателя. Эргономичный дизайн с улучшенными положениями захвата. Новая система управления двигателем гарантирует легкий запуск без сбоев. Система электронной регулировки подачи воды входит в комплект поставки. Для работы в ручном режиме или с использованием тележки FW 20