Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
Арт. X188201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|12.7
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Антивибрационная система
|Нет
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- Бензорез Stihl TS 800 42240112810 - сверхмощное высокопроизводительное абразивно-отрезное устройство с долговечным воздушным фильтром с циклонной предварительной очисткой. Соответствует нормам токсичности ОГ EPA II и EU II. Используется везде, где тип и плотность материала требуют большой мощности двигателя. Эргономичный дизайн с улучшенными положениями захвата. Новая система управления двигателем гарантирует легкий запуск без сбоев. Система электронной регулировки подачи воды входит в комплект поставки. Для работы в ручном режиме или с использованием тележки FW 20
Преимущества
- Компактный корпус
- Небольшая масса
- Сниженный коэффициент выхлопов
- Внушительная мощность
- Широкая сфера применения
- Система облегчения запуска ElastoStart
- Эргономичная форма рукоятки
- Двухтактный двигатель 2-MIX
- Долговечный воздушный фильтр
- Направляющая тележка