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Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
5.0
2
Найти аналог
Бензорезы
    Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
    Арт. X188201
    5.0
    2
    Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
    Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
    Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
      Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
      Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)
      Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)

      Бензорез Stihl TS 800 42240112810 (400 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		12.7
      Антивибрационная система
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензорез Stihl TS 800 42240112810 - сверхмощное высокопроизводительное абразивно-отрезное устройство с долговечным воздушным фильтром с циклонной предварительной очисткой. Соответствует нормам токсичности ОГ EPA II и EU II. Используется везде, где тип и плотность материала требуют большой мощности двигателя. Эргономичный дизайн с улучшенными положениями захвата. Новая система управления двигателем гарантирует легкий запуск без сбоев. Система электронной регулировки подачи воды входит в комплект поставки. Для работы в ручном режиме или с использованием тележки FW 20

        Преимущества

        • Компактный корпус
        • Небольшая масса
        • Сниженный коэффициент выхлопов
        • Внушительная мощность
        • Широкая сфера применения
        • Система облегчения запуска ElastoStart
        • Эргономичная форма рукоятки
        • Двухтактный двигатель 2-MIX
        • Долговечный воздушный фильтр
        • Направляющая тележка