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Бензорез Stihl TS-400 d350мм 42230112820
5.0
1
Найти аналог
Бензорезы
    Бензорез Stihl TS-400 d350мм 42230112820
    Арт. X12922327
    5.0
    1
    Бензорез Stihl TS-400 d350мм 42230112820

      Бензорез Stihl TS-400 d350мм 42230112820

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922327
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9.1
      Антивибрационная система
      		Нет
      Макс. глубина реза, мм
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензорез имеет небольшой вес, удобное управление и низкий показатель вибраций, что делает длительное использование комфортным.

        Преимущества

        • Достаточная мощность двигателя позволяет выполнять большой спектр строительных, дорожных и спасательных работ, так же бензорез оснащен диском диаметром 350 мм
        • Имеет уникальный воздушный фильтр, что  значительно продлевает срок службы двигателя, уже на первом этапе фильтруя 80% частиц пыли