Бензорез Stihl TS-400 d350мм 42230112820
Арт. X12922327
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|9.1
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Антивибрационная система
|Нет
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Макс. глубина реза, мм
|125
- Бензорез имеет небольшой вес, удобное управление и низкий показатель вибраций, что делает длительное использование комфортным.
Преимущества
- Достаточная мощность двигателя позволяет выполнять большой спектр строительных, дорожных и спасательных работ, так же бензорез оснащен диском диаметром 350 мм
- Имеет уникальный воздушный фильтр, что значительно продлевает срок службы двигателя, уже на первом этапе фильтруя 80% частиц пыли