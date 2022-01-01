Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм
Найти аналог
Тэны для водонагревателей
    Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм
    Арт. X1305023
    Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм
    Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм
      Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм
      Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм

      Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1305023

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Блоки электронагревателей, которые еще называют ТЭНами, нужны для подогрева различных жидкостей. Давление составляет 1,5 атм. Детали играют роль комплектующих элементов в разнообразных видах установок, которые используются в промышленности. Блок состоит из нескольких ТЭНов, которые установлены в специальной резьбе или фланце плоской формы. Чтобы прикрепить блок, его дополняют резьбой и шестигранником для ключа. Перемычки служат для соединения основных стержней нагревателей между собой. Внешнюю цепь можно подключить, воспользовавшись соединенными между собой стержнями. Блоки отличаются неразъемной конструкцией, которая считается максимально надежной. Нужно пользоваться блоками ТЭНов только в той среде, для которой они предназначены. Помните о том, что нужно обязательно погружать активную часть детали в эту среду.