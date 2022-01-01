Блок ТЭН 9кВт крепление гайка латунная 1,5 L=420мм

Описание товара:

Блоки электронагревателей, которые еще называют ТЭНами, нужны для подогрева различных жидкостей. Давление составляет 1,5 атм. Детали играют роль комплектующих элементов в разнообразных видах установок, которые используются в промышленности. Блок состоит из нескольких ТЭНов, которые установлены в специальной резьбе или фланце плоской формы. Чтобы прикрепить блок, его дополняют резьбой и шестигранником для ключа. Перемычки служат для соединения основных стержней нагревателей между собой. Внешнюю цепь можно подключить, воспользовавшись соединенными между собой стержнями. Блоки отличаются неразъемной конструкцией, которая считается максимально надежной. Нужно пользоваться блоками ТЭНов только в той среде, для которой они предназначены. Помните о том, что нужно обязательно погружать активную часть детали в эту среду.