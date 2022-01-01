Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200
Арт. stalex_11270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|3800
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Напряжение сети, В
|220
- Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.200 способен производить отверстия диаметром до 200 мм. Благодаря большому свободному ходу аппарат подходит для работы с длинными кольцевыми фрезами и спиральными сверлами. Ёмкость для смазочно-охлаждающей жидкости встроена в станину. Модель оснащена двухскоростной коробкой передач, что позволяет настраивать станок на оптимальный режим работы с различными заготовками.
Преимущества
- Возможность получения крупных отверстий до 200 мм
- Трубчатые направляющие
- Индикация уровня жидкости
- Встроенный ремень безопасности и подъемная скоба
- Мощный магнит с тремя катушками
- Прочная надежная конструкция