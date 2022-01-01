Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.200 способен производить отверстия диаметром до 200 мм. Благодаря большому свободному ходу аппарат подходит для работы с длинными кольцевыми фрезами и спиральными сверлами. Ёмкость для смазочно-охлаждающей жидкости встроена в станину. Модель оснащена двухскоростной коробкой передач, что позволяет настраивать станок на оптимальный режим работы с различными заготовками.



Преимущества