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Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200
Найти аналог
Сверлильные станки
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200
    Арт. stalex_11270
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200

      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11270

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		3800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.200 способен производить отверстия диаметром до 200 мм. Благодаря большому свободному ходу аппарат подходит для работы с длинными кольцевыми фрезами и спиральными сверлами. Ёмкость для смазочно-охлаждающей жидкости встроена в станину. Модель оснащена двухскоростной коробкой передач, что позволяет настраивать станок на оптимальный режим работы с различными заготовками.

        Преимущества

        • Возможность получения крупных отверстий до 200 мм
        • Трубчатые направляющие 
        • Индикация уровня жидкости
        • Встроенный ремень безопасности и подъемная скоба
        • Мощный магнит с тремя катушками
        • Прочная надежная конструкция