Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55 - предназначен для сверления отверстий диаметром до 55 мм, зенкования и нарезания резьбы до M20. Станок имеет функцию автоматического сверления кольцевыми сверлами. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежную установку конструкции в необходимом положении. Для более точного и эффективного сверления скорость можно настроить для каждого типа фрезы и материала с помощью электронной регулировки.

Преимущества