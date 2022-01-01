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Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
Найти аналог
Сверлильные станки
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
    Арт. stalex_11261
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55

      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11261

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55 - предназначен для сверления отверстий диаметром до 55 мм, зенкования и нарезания резьбы до M20. Станок имеет функцию автоматического сверления кольцевыми сверлами. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежную установку конструкции в необходимом положении. Для более точного и эффективного сверления скорость можно настроить для каждого типа фрезы и материала с помощью электронной регулировки.

        Преимущества

        • Оснащен цифровым дисплеем с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки
        • Для безопасной эксплуатации оборудование имеет гироскопический датчик, который отключает двигатель в случае случайного смещения станка
        • Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться
        • Модель поставляется в прочном металлическом кейсе для переноски и компактного хранения