Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55
Арт. stalex_11261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1600
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Напряжение сети, В
|220
Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55 - предназначен для сверления отверстий диаметром до 55 мм, зенкования и нарезания резьбы до M20. Станок имеет функцию автоматического сверления кольцевыми сверлами. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежную установку конструкции в необходимом положении. Для более точного и эффективного сверления скорость можно настроить для каждого типа фрезы и материала с помощью электронной регулировки.
Преимущества
- Оснащен цифровым дисплеем с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки
- Для безопасной эксплуатации оборудование имеет гироскопический датчик, который отключает двигатель в случае случайного смещения станка
- Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться
- Модель поставляется в прочном металлическом кейсе для переноски и компактного хранения