Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55А

Преимущества

Цифровой дисплей с информацией о точном потреблении мощности и индикатор перегрузки

Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок

Эргономичные рукоятки подачи

Втулка вала высокой точности с дополнительным подшипником

Легкодоступные автоматически отключаемые угольные щетки

Двухскоростной редуктор с масляной ванной

Система направляющих высокой точности не требует специального технического обслуживания

Мощный магнит с двумя катушками

Понятная и легкая в использовании система управления

Z-образный профиль направляющих

Внешний доступ к автоматически отключаемым угольным щеткам

Технология Smart Restart останавливает двигатель при перегрузке, а затем автоматически перезапускает его

Автоматический режим сверления (только для корончатых сверл) практически исключает перегрузку станка, что существенно повышает ресурс станка и режущего инструмента

Euroboor ECO-55А - сверлильный станок на магнитном основании для работы с корончатыми сверлами диаметром до 32 мм и спиральными сверлами диаметром до 13 мм. Малые габариты и легкий вес станка позволяют легко закреплять его в любом положении одним оператором. Мощный мотор и специальная коробка передач обеспечивают быстрое и эффективное сверление. Система охлаждения продлевает срок службы режущего инструмента и повышает производительность работы. Модель пользуется наибольшей популярностью благодаря оптимальному сочетанию цены и возможностей.