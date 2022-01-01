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Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55А
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Сверлильные станки
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55А
    Арт. stalex_11266
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55А

      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_11266

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1700
      Напряжение сети, В
      		220
      Габариты, мм
      		345х305х660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Euroboor ECO-55А - сверлильный станок на магнитном основании для работы с корончатыми сверлами диаметром до 32 мм и спиральными сверлами диаметром до 13 мм. Малые габариты и легкий вес станка позволяют легко закреплять его в любом положении одним оператором. Мощный мотор и специальная коробка передач обеспечивают быстрое и эффективное сверление. Система охлаждения продлевает срок службы режущего инструмента и повышает производительность работы. Модель пользуется наибольшей популярностью благодаря оптимальному сочетанию цены и возможностей.

        Преимущества

        • Цифровой дисплей с информацией о точном потреблении мощности и индикатор перегрузки
        • Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок
        • Эргономичные рукоятки подачи
        • Втулка вала высокой точности с дополнительным подшипником
        • Легкодоступные автоматически отключаемые угольные щетки
        • Двухскоростной редуктор с масляной ванной
        • Система направляющих высокой точности не требует специального технического обслуживания
        • Мощный магнит с двумя катушками
        • Понятная и легкая в использовании система управления
        • Z-образный профиль направляющих
        • Внешний доступ к автоматически отключаемым угольным щеткам
        • Технология Smart Restart останавливает двигатель при перегрузке, а затем автоматически перезапускает его
        • Автоматический режим сверления (только для корончатых сверл) практически исключает перегрузку станка, что существенно повышает ресурс станка и режущего инструмента