Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55А
Арт. stalex_11266
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1700
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Напряжение сети, В
|220
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Габариты, мм
|345х305х660
- Euroboor ECO-55А - сверлильный станок на магнитном основании для работы с корончатыми сверлами диаметром до 32 мм и спиральными сверлами диаметром до 13 мм. Малые габариты и легкий вес станка позволяют легко закреплять его в любом положении одним оператором. Мощный мотор и специальная коробка передач обеспечивают быстрое и эффективное сверление. Система охлаждения продлевает срок службы режущего инструмента и повышает производительность работы. Модель пользуется наибольшей популярностью благодаря оптимальному сочетанию цены и возможностей.
Преимущества
- Цифровой дисплей с информацией о точном потреблении мощности и индикатор перегрузки
- Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок
- Эргономичные рукоятки подачи
- Втулка вала высокой точности с дополнительным подшипником
- Легкодоступные автоматически отключаемые угольные щетки
- Двухскоростной редуктор с масляной ванной
- Система направляющих высокой точности не требует специального технического обслуживания
- Мощный магнит с двумя катушками
- Понятная и легкая в использовании система управления
- Z-образный профиль направляющих
- Внешний доступ к автоматически отключаемым угольным щеткам
- Технология Smart Restart останавливает двигатель при перегрузке, а затем автоматически перезапускает его
- Автоматический режим сверления (только для корончатых сверл) практически исключает перегрузку станка, что существенно повышает ресурс станка и режущего инструмента