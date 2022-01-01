Преимущества

Этот станок на магнитной подушке имеет цифровой дисплей с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки

Для безопасной эксплуатации оборудование оснащается гироскопическим датчиком, который отключает двигатель в случае случайного смещения станка

Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T - используется для сверления отверстий, зенковки и нарезания резьбы. Модель оснащается двухскоростной коробкой передач с возможностью регулировки оборотов в диапазонах 60 - 275 об/мин и 100 - 500 об/мин.