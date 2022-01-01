Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
Арт. stalex_11263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1600
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Напряжение сети, В
|220
- Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T - используется для сверления отверстий, зенковки и нарезания резьбы. Модель оснащается двухскоростной коробкой передач с возможностью регулировки оборотов в диапазонах 60 - 275 об/мин и 100 - 500 об/мин.
Преимущества
- Этот станок на магнитной подушке имеет цифровой дисплей с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки
- Для безопасной эксплуатации оборудование оснащается гироскопическим датчиком, который отключает двигатель в случае случайного смещения станка