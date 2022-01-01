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Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
Найти аналог
Сверлильные станки
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
    Арт. stalex_11263
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T

      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11263

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55T - используется для сверления отверстий, зенковки и нарезания резьбы. Модель оснащается двухскоростной коробкой передач с возможностью регулировки оборотов в диапазонах 60 - 275 об/мин и 100 - 500 об/мин.

        Преимущества

        • Этот станок на магнитной подушке имеет цифровой дисплей с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки
        • Для безопасной эксплуатации оборудование оснащается гироскопическим датчиком, который отключает двигатель в случае случайного смещения станка